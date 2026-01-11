Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les intenses nevades de les darreres hores han deixat més de mig metre de neu nova acumulada a l’estació. | Ordino Arcalís
El Periòdic d'Andorra
Ensurt a pistes

Un treballador de l’estació d’Ordino Arcalís queda atrapat per una allau i és evacuat en helicòpter fins a l’hospital

Segons informa RTVA, l’home es troba estable i els fets no han provocat danys a tercers ni han afectat l’activitat habitual de les pistes

Un treballador de l’estació d’Ordino Arcalís ha resultat atrapat aquest migdia arran d’una allau registrada entre la zona de Feixans i la pista de la Balma. Els fets no han provocat danys a tercers ni han afectat l’activitat habitual de les pistes obertes al públic.

Segons la informació avançada per RTVA, i citant fonts de la mateixa estació, l’home es troba estable. Fins al lloc s’hi ha desplaçat un helicòpter que ha procedit a evacuar l’únic afectat fins a l’Hospital de Meritxell per fer-li les corresponents revisions mèdiques.

L’allau no ha compromès en cap moment la seguretat dels esquiadors ni el circuit de pistes obert. A hores d’ara, encara no se’n coneixen les causes exactes, tot i que l’incident es produeix en un context de risc elevat d’allaus. Aquest cap de setmana, el nivell de perill se situa en 4 sobre 5 a les cotes altes del país.

A hores d’ara, encara no se’n coneixen les causes exactes, tot i que l’incident es produeix en un context de risc elevat d’allaus

Les intenses nevades de les darreres hores han deixat més de mig metre de neu nova acumulada a l’estació, un fet que ha incrementat de manera notable la inestabilitat del mantell nival, segons la mateixa informació facilitada per RTVA.

Comparteix
Notícies relacionades
Detinguda una dona resident a la frontera del riu Runer amb mercaderia de luxe per valor de 80.000 euros
Dos amics es barallen al Pas i acaben detinguts per amenaces, resistència i danys valorats en més de 1.800 euros
El funeral de l’home que va perdre la vida en l’accident a Incles serà aquest dimecres al Monestir de Sant Cugat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
Detinguda una dona resident a la frontera del riu Runer amb mercaderia de luxe per valor de 80.000 euros
  • Successos
Dos amics es barallen al Pas i acaben detinguts per amenaces, resistència i danys valorats en més de 1.800 euros
  • Successos
El funeral de l’home que va perdre la vida en l’accident a Incles serà aquest dimecres al Monestir de Sant Cugat
Publicitat
Entrevistes culturals
JOYSE
Discjòquei i productor
Bernat Torra ‘berni2004’
Cantant i productor
Albert Gumí
Director musical de l’ONCA
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu