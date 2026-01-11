Un treballador de l’estació d’Ordino Arcalís queda atrapat per una allau i és evacuat en helicòpter fins a l’hospital

Un treballador de l’estació d’Ordino Arcalís ha resultat atrapat aquest migdia arran d’una allau registrada entre la zona de Feixans i la pista de la Balma. Els fets no han provocat danys a tercers ni han afectat l’activitat habitual de les pistes obertes al públic.
Segons la informació avançada per RTVA, i citant fonts de la mateixa estació, l’home es troba estable. Fins al lloc s’hi ha desplaçat un helicòpter que ha procedit a evacuar l’únic afectat fins a l’Hospital de Meritxell per fer-li les corresponents revisions mèdiques.
L’allau no ha compromès en cap moment la seguretat dels esquiadors ni el circuit de pistes obert. A hores d’ara, encara no se’n coneixen les causes exactes, tot i que l’incident es produeix en un context de risc elevat d’allaus. Aquest cap de setmana, el nivell de perill se situa en 4 sobre 5 a les cotes altes del país.
A hores d’ara, encara no se’n coneixen les causes exactes, tot i que l’incident es produeix en un context de risc elevat d’allaus
Les intenses nevades de les darreres hores han deixat més de mig metre de neu nova acumulada a l’estació, un fet que ha incrementat de manera notable la inestabilitat del mantell nival, segons la mateixa informació facilitada per RTVA.