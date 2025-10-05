Un resident de 36 anys mor en un accident de trànsit a Oliola amb tres vehicles implicats la passada matinada

Un home de 36 anys, resident a Andorra, ha perdut la vida aquesta matinada en un accident de trànsit a la carretera L-313, al punt quilomètric 26,8, al terme municipal d’Oliola (la Noguera). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre es va produir poc després de la una de la matinada, quan els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 01.19 hores.
Per causes que encara s’estan investigant, tres turismes van col·lidir frontalment. Com a conseqüència de l’impacte, el conductor d’un dels vehicles, C.M.M.C., de 36 anys i veí d’Andorra, va morir al lloc dels fets.
Pel que fa al les altres persones implicades, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar una dona ferida greu i dos homes amb ferides de menor gravetat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Així, els Mossos d’Esquadra han detingut el conductor d’un dels vehicles implicats per un presumpte delicte d’homicidi per imprudència greu, ja que conduïa sota els efectes de l’alcohol i les drogues.
Arran del sinistre, la via va quedar tallada en tots dos sentits fins a les 04.53 h, tot i que es van habilitar desviaments senyalitzats. En les tasques d’emergència hi van participar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del SEM.
El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) ofereix suport i orientació a familiars i afectats per sinistres viaris els 365 dies de l’any, a través del telèfon gratuït 900 100 268 o del web victimestransit.gencat.cat.
Dues motocicletes col·lideixen a l’avinguda Consell de la Terra, davant d’Illa Carlemany
Una col·lisió entre dues motocicletes s’ha produït aquest migdia, cap a les 13.30 hores, a l’avinguda Consell de la Terra, en sentit de baixada, a l’alçada del centre comercial Illa Carlemany. Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat efectius de la policia i del servei de circulació, que han redireccionat temporalment el trànsit per permetre les tasques de comprovació i retirada dels vehicles afectats.