Un professional sanitari és arrestat per un presumpte delicte contra la llibertat sexual en l’àmbit laboral

La Policia va detenir dijous al matí un home de 44 anys, professional del sector sanitari, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. Segons ha informat el cos d’ordre, els fets s’haurien produït en l’àmbit laboral i el cas es troba judicialitzat. No han transcendit, per ara, més detalls sobre la naturalesa concreta de l’agressió ni sobre la situació professional del detingut.
D’altra banda, al llarg d’aquesta mateixa setmana, s’han efectuat tres detencions per conducció sota els efectes de l’alcohol. Els arrestats són tres homes de 35, 44 i 55 anys, que han donat taxes d’1,54, 0,91 i 1,04 grams d’alcohol per litre de sang, respectivament. Totes tres superen àmpliament el límit legal permès i han estat instruïts com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat viària.