Accident laboral

Un operari de la construcció ha resultat ferit en caure de la novena a la vuitena planta d’un edifici d’Andorra la Vella

La intervenció ha requerit l’ús de la grua de l’obra per evacuar el ferit, ja que les escales de les plantes superiors encara no estaven instal·lades

Un treballador de la construcció de 46 anys ha resultat ferit aquest migdia després de caure d’una planta a una altra en un edifici en construcció situat darrere de l’Estació Nacional d’Autobusos Joan Nadal, a Andorra la Vella. Segons ha informat els Bombers a aquest mitjà, l’home ha patit una caiguda d’uns tres metres, des de la novena a la vuitena planta de l’immoble.

L’accident s’ha produït mentre l’operari feia tasques a l’obra, i ha patit una lesió al peu esquerre, concretament al turmell, segons han indicat les mateixes fonts. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions del cos de Bombers, una ambulància amb un infermer i el vehicle de comandament. La intervenció ha requerit l’ús de la grua de l’obra per evacuar el ferit, ja que les escales de les plantes superiors encara no estaven instal·lades i l’accés era molt precari.

També s’hi ha desplaçat la Policia per fer les pertinents comprovacions sobre l’accident laboral. El ferit ha estat traslladat al servei d’urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on està sent atès per la lesió.