Detencions policials

Un jove de 22 anys és detingut per conduir sota els efectes de l’alcohol i fugir d’un control policial

Va ser interceptat a Grau Roig després d’una persecució iniciada a Incles, on circulava a gran velocitat amb una taxa d’alcoholèmia d’1,04 grams

Un jove de 22 anys ha sigut detingut aquesta setmana per la Policia amb una taxa d’alcoholèmia d’1,04 grams, després que la patrulla el veiés circular a gran velocitat per la CG2, a l’altura d’Incles. En el moment en què se li va demanar sotmetre’s al control habitual, el jove va fugir amb el vehicle, aturant-se finalment a Grau Roig després d’una persecució. Va ser llavors quan es va sotmetre a la prova d’alcoholèmia, donant un resultat d’1,04 grams d’alcohol per litre de sang.

Per altra banda, el cos policial ha arrestat també aquesta setmana un home de 42 anys, a qui es va controlar amb una taxa d’alcoholèmia d’1,20, i un altre conductor de 55 anys, en aquest cas amb un positiu de 2,45. Finalment, un tercer home de 44 anys i no resident va ser arrestat al Pas de la Casa com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública per desobeir una ordre d’expulsió administrativa.