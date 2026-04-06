Un incendi crema l’interior d’una planta de reciclatge a Santa Coloma i obliga a mobilitzar tres dotacions de Bombers

Els Cos de Bombers d’Andorra s’han mobilitzat aquest matí, cap a les 09.40 hores, per sufocar un incendi en una planta de reciclatge situada a Santa Coloma. Segons han informat des de Bombers, en un primer moment s’hi ha desplaçat una dotació, però en detectar la intensitat de la columna de fum s’han activat dos equips més per reforçar l’operatiu. El foc ha afectat completament l’interior de la nau, d’uns 1.200 metres quadrats, on s’han cremat maquinària, cartró i altres materials emmagatzemats.
Tot i la magnitud de l’incendi, els equips d’emergència han aconseguit controlar-lo amb rapidesa i cap a les 10.30 hores ja es donava per estabilitzat. L’estructura de l’edifici no ha resultat compromesa i en el moment dels fets no hi havia treballadors a l’interior de la instal·lació. Fins al lloc també s’hi ha desplaçat una patrulla de la Policia, que ha acordonat la zona i ha regulat el trànsit mentre duraven les tasques d’extinció.