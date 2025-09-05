Un home de 75 anys és detingut a Escaldes-Engordany com a presumpte autor d’una agressió sexual a una menor

La Policia va detenir dijous al migdia, a Escaldes-Engordany, un home de 75 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. Segons van informar les autoritats, l’arrest es va produir arran de la denúncia d’una menor que hauria estat víctima d’una agressió sexual.
Aquella mateixa nit, els agents van intervenir novament, aquesta vegada a Andorra la Vella. Un turista de 48 anys va ser arrestat en un establiment hoteler de la capital com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Segons informen des del cos policial, l’home hauria agredit la seva parella dins l’hotel.
Ja entrada la matinada de divendres, un tercer home, de 22 anys, també va ser detingut a la capital. La Policia l’acusa d’un delicte contra la integritat física i moral després d’agredir un turista a l’exterior d’un local d’oci nocturn. Segons el comunicat emès, l’arrestat li hauria donat diversos cops de puny i l’hauria insultat amb expressions de caràcter racista. Per aquest motiu, a més, se li atribueix un delicte contra la Constitució.