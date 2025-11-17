Un home de 54 anys és detingut amb una taxa d’1,44 després de provocar un accident i abandonar el lloc dels fets

La policia ha detingut aquest cap de setmana dos homes com a presumptes autors de delictes contra la salut pública. El primer, de 28 anys, va ser arrestat la matinada de diumenge a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella després que una patrulla, en un servei preventiu, li trobés 0,93 grams de cocaïna. El mateix diumenge al vespre, els agents van detenir un altre home, de 51 anys, a la frontera del riu Runer quan intentava entrar al país amb 0,95 grams de la mateixa substància.
D’altra banda, cinc conductors han estat detinguts per donar positiu en alcoholèmia durant el cap de setmana. Són homes d’entre 39 i 57 anys que presentaven taxes d’entre 0,89 i 2,72 grams. Entre ells, un conductor de 54 anys que diumenge al vespre va ser interceptat a Andorra la Vella amb una taxa d’1,44 després de provocar un accident amb danys materials i abandonar el lloc dels fets. Les altres detencions es van produir en diversos controls repartits per la xarxa viària.