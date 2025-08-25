Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La Policia també va arrestar a Encamp un home de 37 anys acusat d’agressió i de portar un ganivet de fulla prohibida després d’una baralla al carrer per sorolls de música. | Policia d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Detencions policials

Un home és detingut a la Massana per fer caure i agredir un motorista després d’una forta disputa de trànsit

Un individu de 37 anys és arrestat a Encamp per portar un ganivet de fulla prohibida després d’una baralla al carrer per sorolls de música

La Policia va detenir divendres a la tarda, a la Massana, un home de 53 anys va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral després d’agredir el conductor d’una motocicleta. Els fets van tenir lloc a l’avinguda Sant Antoni, quan el motorista va intentar avançar per la dreta el turisme que conduïa l’home posteriorment detingut. El cotxe va intentar impedir la maniobra i el motorista va colpejar el retrovisor del vehicle, el qual va quedar trencat.

Tot seguit, el conductor del turisme va efectuar diverses maniobres per fer caure la moto i, finalment, amb un cop de volant, ho va aconseguir. Després va sortir del cotxe i va agredir el motorista, qui es trobava a terra i que posteriorment va haver de ser atès a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Per altra banda, la matinada de dissabte a Encamp, un home de 37 anys va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral, per agressió, i d’un delicte contra la seguretat col·lectiva, per portar una arma blanca prohibida. Segons la Policia, els fets es van produir després que l’home agredís un ciutadà al carrer quan aquest li va recriminar que tenia la música d’un altaveu massa alta i pertorbava el descans dels veïns.

Diverses persones van intervenir per separar-los i l’agressor es va dirigir a l’hotel on s’allotja, proper al lloc dels fets. Poc després va baixar novament al carrer amb un ganivet amb una fulla de més de set centímetres. En veure-ho, un dels veïns va aconseguir bloquejar la porta de l’establiment des de fora fins a l’arribada de la Policia, que el va controlar i detenir immediatament.

