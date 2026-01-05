Un home de 42 anys és detingut després de llançar una barra de metall contra el porter d’un local d’oci nocturn al Pas

La policia va detenir el 4 de gener al Pas de la Casa un home no resident de 42 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública, després d’ocasionar aldarulls a l’exterior d’un local d’oci nocturn. Segons s’ha informat, els fets van tenir lloc quan l’home es va enfrontar al porter del local, qui li impedia l’accés a l’interior. Durant l’incident, l’interessat va llançar una barra de metall contra el porter, la qual va impactar contra un vehicle estacionat. En el moment de la interpel·lació policial, l’home va fer cas omís de les indicacions dels agents, va oposar una forta resistència i va intentar agredir-los, motiu pel qual es va procedir a la seva detenció.
Un dia abans, el 3 de gener, la policia va rebre un requeriment alertant que un home es trobava estirat a terra després d’haver estat agredit per un altre individu. Els fets van tenir lloc en un carrer cèntric d’Andorra la Vella. Al lloc, els agents van controlar un resident de 34 anys, el qual presentava una contusió al front i es trobava en un fort estat etílic. En ser preguntat pels fets, l’home va manifestar que no recordava el que havia succeït i va expressar la voluntat de tornar al seu domicili, rebutjant en diverses ocasions ser atès pels serveis mèdics. Durant la intervenció, va mantenir un comportament despectiu envers els agents.
Posteriorment, l’home va marxar del lloc per voluntat pròpia, però va ser novament controlat minuts més tard en un altre indret, també estirat a terra. En aquesta segona intervenció, va mantenir un comportament desproporcionat, amenaçant i injuriant els agents, fet pel qual es va procedir a la seva detenció com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat i un delicte contra l’honor.