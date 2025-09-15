Un home de 40 anys és detingut per agredir la parella amb una bufetada durant una desavinença domèstica

La Policia ha detingut aquest diumenge a la tarda un resident de 40 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física. Segons ha informat el cos, l’arrest es va produir arran d’una desavinença de parella, en el decurs de la qual l’home hauria donat una bufetada a la víctima.
Al llarg del mateix cap de setmana, els agents han practicat sis detencions més. Quatre d’elles han estat per delictes contra la seguretat col·lectiva relacionats amb la conducció sota els efectes de l’alcohol. Els detinguts són quatre homes de 39, 57, 42 i 29 anys, que presentaven taxes d’1,69; 1,08; 1,94 i 2,25 g/l respectivament.
A més, també s’ha arrestat un home no resident de 28 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública. L’interessat incomplia una ordre d’expulsió governativa que tenia en vigor.