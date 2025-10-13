Un conductor és arrestat amb una taxa d’alcoholèmia de 2,60 en un control policial a la carretera de la Peguera

La Policia ha arrestat, els darrers dies, sis persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta de quatre homes i dues dones, d’edats compreses entre els 24 i els 62 anys, que van ser controlats als comuns de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany amb taxes d’alcoholèmia que oscil·laven entre els 0,96 i els 2,60 grams per litre de sang. El cas amb la taxa més elevada es va registrar a la carretera de la Peguera, on l’actuació policial es va produir després de rebre l’avís d’un veí de la zona.
A més, els agents van detenir un home de 68 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per conduir tot i tenir el permís retirat. La patrulla el va identificar després de veure’l circular per la CG1. D’altra banda, dijous a la tarda, un home de 57 anys i no resident va ser arrestat a la frontera del riu Runer. Se l’acusa d’un presumpte delicte contra la funció pública per haver incomplert una ordre d’expulsió.