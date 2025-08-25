Un conductor de 24 anys és arrestat amb una taxa d’alcoholèmia de 2,79 després d’atropellar tres adolescents

La Policia ha detingut aquest cap de setmana sis conductors per donar positiu en els controls d’alcoholèmia, tres dels quals després de provocar accidents de trànsit. La matinada de diumenge, a Arinsal, un conductor de 24 anys va donar positiu amb una taxa de 2,79. En sortir d’un aparcament i girar a la dreta, es va enfilar a la vorera i va atropellar tres vianants —dos nois de 17 anys i una noia de 16— passant per sobre dels seus peus. Tanmateix, cap d’ells va requerir assistència mèdica.
Per altra banda, dissabte a la tarda, un home de 44 anys va ser detingut amb una taxa d’alcoholèmia de 4,49. La Policia el va arrestar després que tingués un accident amb danys materials al carrer Roureda de Sansa, a la capital, on es va enfilar a la vorera amb el vehicle i va impactar contra tres piquets de protecció.
La tercera detenció es va produir divendres a la tarda, a l’avinguda Santa Coloma d’Andorra la Vella, quan un home de 62 anys que conduïa un vehicle 4×4 va ser arrestat amb una taxa d’1,94. L’home va xocar amb un altre turisme i la conductora d’aquest, de 28 anys, va resultar ferida i traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. A banda del delicte contra la seguretat col·lectiva per conduir sota els efectes de l’alcohol, se li imputa també un delicte contra la integritat física i moral.
Els altres tres detinguts van ser controlats en diversos punts de la xarxa viària amb taxes d’1,10; 1,27 i 1,29. Es tracta de tres homes de 32, 54 i 40 anys. En el mateix període, la Policia ha detingut també una turista de 23 anys a la frontera amb França quan intentava accedir al Principat amb 3,7 grams de cocaïna. Al Pas de la Casa, un home no resident de 30 anys ha estat arrestat per incomplir una ordre d’expulsió.