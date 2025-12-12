Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un vehicle del cos policial. | Marvin Arquíñigo
Detencions policials

Un conductor begut és detingut pels agents policials per conduir de manera temerària pel port d’Envalira

En un altre ordre, un home no resident és arrestat a la frontera amb França per utilitzar una identitat falsa en un intent d'entrar al Principat

Durant el control de trànsit efectuats aquesta setmana, tres homes han estat arrestats per conduir sota els efectes de l’alcohol. Els detinguts, de 30, 36 i 50 anys, presentaven altes taxes d’alcoholèmia, amb valors d’1,59, 2,00 i 1,96 respectivament. Un d’ells, el qual circulava a gran velocitat pel port d’Envalira, va ser aturat per conduir de manera temerària, mentre que els altres dos, un dels quals és un turista, van ser interceptats a Andorra la Vella.

Per altra banda, dimecres al matí dos homes de 25 i 29 anys van ser arrestats per portar èxtasi en un local d’oci nocturn al Tarter. Més tard aquell mateix dia, un altre home de 29 anys va ser arrestat per portar cocaïna en un control a la CG2 a l’altura de Soldeu. Finalment, dijous a la matinada, un home de 33 anys va ser detingut per portar metamfetamina i consumint marihuana a l’exterior d’un local d’oci nocturn a la mateixa localitat. A més, un home de 26 anys no resident va ser arrestat a la frontera francoandorrana dijous a la tarda per utilitzar una identitat falsa en un intent de travessar la frontera de manera fraudulenta.

