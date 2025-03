Accident amb danys materials

Un camió perd la seva càrrega de cervesa i genera complicacions al trànsit a la rotonda d’Arcavell

La mercaderia ha quedat escampada per la via i els marges, amb nombroses ampolles trencades i líquid vessat sobre l'asfalt

Aquest dimarts a la tarda, un camió que transportava caixes de cervesa ha perdut la seva càrrega a la rotonda d’Arcavell, abans de la frontera del riu Runer. La mercaderia, composta per caixes vermelles de cervesa, ha quedat escampada per la via i els marges, amb nombroses ampolles trencades i líquid vessat sobre l’asfalt.

A causa de l’incident, el trànsit s’ha vist afectat, especialment per als vehicles que circulaven en direcció a Andorra. Les caixes i els vidres han ocupat part de la calçada, obligant els conductors a reduir la velocitat i maniobrar amb precaució.

-pendent d’ampliació-