Accident a la carrtera de Montferrer

Un camió de matricula andorrana s’accidenta amb un turisme al polígon de la Seu d’Urgell generant retencions

Un accident de trànsit que ha tingut lloc aquest vespre a la carretera de Montferrer, concretament a l’altura del polígon industrial de la Seu d’Urgell. L’incident ha generat importants retencions a l’N-260, una de les vies principals d’accés cap a Andorra. L’accident ha tingut lloc entre un cotxe i un camió amb matrícula andorrana, i segons diversos testimonis , els dos vehicles haurien col·lidit per causes que encara es desconeixen, provocant que el camió quedés immobilitzat enmig de la calçada.

Les retencions qen sentit sud que ha generat l’accident. | Lector

La posició del camió després de l’impacte ha dificultat notablement la circulació en ambdós sentits de la via, causant llargues cues de vehicles, tant en direcció nord com sud. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat ràpidament diversos efectius dels serveis d’emergència, incloent-hi una furgoneta d’atestats per tal de recollir informació i determinar les causes exactes de l’accident, així com dos camions de Bombers que han actuat per assegurar la zona i prevenir qualsevol risc derivat de l’impacte. Així mateix, també ha intervingut un furgó de la Guàrdia Civil, que ha coordinat les tasques de control del trànsit i ha col·laborat en la regulació de la circulació.