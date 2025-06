Successos

Un accident entre dos vehicles a l’avinguda Salou en plena tempesta obliga a tallar un carril de la CG-1

La col·lisió per abast, sense ferits, s’ha produït en plena hora punta, amb la via ja afectada per l’acumulació d’aigua i pedra a la calçada

La xarxa viària del centre del país ha patit importants afectacions aquest dilluns a la tarda com a conseqüència de la intensa tempesta que ha descarregat amb força a la vall central. L’eix principal de la CG-1 ha estat un dels punts més compromesos, amb retencions destacades en diversos trams i alteracions del trànsit que han coincidit amb l’hora punta de la jornada. Més enllà d’aquest punt, la CG-1 també ha registrat problemes a causa de l’aigua acumulada i la presència de pedra a la calçada, especialment entre els trams que connecten amb la zona baixa d’Andorra la Vella. A la circulació lenta i condicionada per la meteorologia s’hi ha sumat un accident que ha tingut lloc a l’avinguda Salou, prop del Viena, en direcció a la capital. L’incident ha implicat dos turismes que circulaven en sentit pujada, en una col·lisió per abast que no ha provocat ferits però sí danys materials. Com a conseqüència del sinistre, el carril dret ha quedat temporalment tallat, fet que ha agreujat les retencions en una via ja congestionada per la pluja. L’actuació dels cossos de seguretat i els serveis d’emergència ha permès restablir la normalitat de manera progressiva. Les complicacions s’han estès també a altres punts del centre del país, amb congestions puntuals per exemple a l’entorn de l’avinguda Tarragona. https://twitter.com/Mobilitat_AND/status/1937172134402433293

