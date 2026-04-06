Un accident amb ferits, casos de drogues i 14 conductors ebris marquen una setmana amb 17 detinguts al país

La Policia ha efectuat 17 detencions al llarg de la darrera setmana en diferents punts del país per delictes contra la seguretat del trànsit, la salut pública i la integritat física. En total, catorze de les detencions estan relacionades amb la conducció sota els efectes de l’alcohol. Es tracta de tretze homes i una dona, d’entre 19 i 47 anys, amb taxes d’alcoholèmia d’entre 0,95 i 2,34 g/l.
Entre els fets més rellevants, destaca un accident amb ferits a Canillo en què es va veure implicat un jove de 22 anys que conduïa amb una taxa d’alcoholèmia de 2,34 g/l. També en l’àmbit viari, un home de 38 anys va ser detingut a Canillo per conduir sota els efectes de l’alcohol amb el permís suspès.
En relació amb els delictes contra la salut pública, a Encamp es va detenir un home no resident que, a més de conduir amb una taxa d’1,68 g/l, portava 4,7 grams de cocaïna. A la frontera del riu Runer, dues persones més —un home i una dona no residents— van ser arrestades quan accedien al país amb diverses substàncies estupefaents, com èxtasi, speed i haixix. Pel que fa als delictes contra la integritat física, a Escaldes-Engordany es va detenir un home de 36 anys per agredir la seva parella en el marc d’una discussió.