  • L'edifici de la Policia, a Escaldes-Engordany. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Detencions del cap de setmana

Un accident amb ferits, casos de drogues i 14 conductors ebris marquen una setmana amb 17 detinguts al país

Destaca un accident amb ferits a Canillo, en què es va veure implicat un jove de 22 anys que conduïa amb una taxa d’alcoholèmia de 2,34 g/l

La Policia ha efectuat 17 detencions al llarg de la darrera setmana en diferents punts del país per delictes contra la seguretat del trànsit, la salut pública i la integritat física. En total, catorze de les detencions estan relacionades amb la conducció sota els efectes de l’alcohol. Es tracta de tretze homes i una dona, d’entre 19 i 47 anys, amb taxes d’alcoholèmia d’entre 0,95 i 2,34 g/l. 

Entre els fets més rellevants, destaca un accident amb ferits a Canillo en què es va veure implicat un jove de 22 anys que conduïa amb una taxa d’alcoholèmia de 2,34 g/l. També en l’àmbit viari, un home de 38 anys va ser detingut a Canillo per conduir sota els efectes de l’alcohol amb el permís suspès. 

A Encamp es va detenir un home no resident que, a més de conduir amb una taxa d’1,68 g/l, portava 4,7 grams de cocaïna

En relació amb els delictes contra la salut pública, a Encamp es va detenir un home no resident que, a més de conduir amb una taxa d’1,68 g/l, portava 4,7 grams de cocaïna. A la frontera del riu Runer, dues persones més —un home i una dona no residents— van ser arrestades quan accedien al país amb diverses substàncies estupefaents, com èxtasi, speed i haixix. Pel que fa als delictes contra la integritat física, a Escaldes-Engordany es va detenir un home de 36 anys per agredir la seva parella en el marc d’una discussió.

Notícies relacionades
Un incendi crema l’interior d’una planta de reciclatge a Santa Coloma i obliga a mobilitzar tres dotacions de Bombers
Busquen una dona desapareguda des de dissabte entre el Pas de la Casa i la localitat francesa Plaisance-du-Touch
Mor Sergi Mas als 95 anys, escultor referent i figura clau al Principat per la seva contribució al patrimoni cultural

El més destacat
  • Successos
Un incendi crema l’interior d’una planta de reciclatge a Santa Coloma i obliga a mobilitzar tres dotacions de Bombers
  • Successos
Busquen una dona desapareguda des de dissabte entre el Pas de la Casa i la localitat francesa Plaisance-du-Touch
  • Societat, Successos
Mor Sergi Mas als 95 anys, escultor referent i figura clau al Principat per la seva contribució al patrimoni cultural
