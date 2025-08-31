Tres ferits lleus en un accident de trànsit amb dos turismes i un tot terreny a la N-145 entre Andorra i la Seu

Un accident de trànsit a la N-145, entorn les 20.00 hores d’aquest diumenge a la carretera que uneix Andorra amb la Seu d’Urgell, ha deixat tres persones ferides de caràcter lleu. Dues d’elles han estat traslladades a l’Hospital de la Seu d’Urgell, mentre que la tercera ha estat evacuada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. En el sinistre s’hi han vist implicats dos turismes i un vehicle tot terreny. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions de bombers i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per atendre els afectats i garantir la seguretat a la via. Com a conseqüència de l’accident, la carretera ha estat tallada en un primer moment. A partir de les 21.00 hores s’ha pogut restablir la circulació amb pas alternatiu per descongestionar el trànsit.