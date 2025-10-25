Un home resulta ferit en un accident a la rotonda de la carretera de l’Obac, a Escaldes-Engordany

Un home de 56 anys ha resultat ferit en patir un accident aquest dissabte a la tarda a la rotonda de la carretera de l’Obac, a tocar de la rotonda de l’edifici de la Policia, a Escaldes-Engordany.
Segons testimonis, el turisme, un BMW amb matrícula andorrana, hauria topat frontalment amb les barreres d’un dels costats de la rotonda. Les primeres informacions apunten que al vehicle hi viatjaven almenys tres ocupants.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius de la Policia i dues ambulàncies, que continuen treballant a la zona. La carretera general 2 es trobava tallada en sentit sud i amb pas restringit en sentit nord, fet que està provocant algunes cues de trànsit durant uns instants als accessos d’Escaldes-Engordany.