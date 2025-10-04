Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El poble d'Aixirivall en una imatge d'arxiu. | Comú de Sant Julià de Lòria
Obres a Aixirivall

Sant Julià destina prop de 37.000 euros a un nou tram de la xarxa d’aigua pluvial a la carretera de la Peguera

El comú detalla que l'actuació és especialment important de cara a l'hivern, ja que el flux d'aigua podria provocar accidents a la carretera

El Comú de Sant Julià de Lòria ha adjudicat per 36.953,81 euros els treballs de realització d’un nou tram de la xarxa d’aigua pluvial i d’una cuneta americana a la carretera de la Peguera, concretament a la zona d’Aixirivall. L’empresa adjudicatària ha estat Copitran SL, que disposa d’un termini de 25 dies naturals per a la realització de les obres.

Segons s’ha explicat des del comú, l’actuació representarà una millora en aquest tram de la xarxa viària de la parròquia, ja que la cuneta americana que s’està habilitant permetrà que es canalitzi l’aigua correctament i no flueixi directament per la carretera com fins ara.

Amb aquesta millora, també s’ha aprofitat per posar el tub d’aigua fluvial per tal que tota l’aigua que baixi canalitzi cap al torrent. Tal com detalla la corporació, l’actuació és especialment important de cara a l’hivern, ja que el flux d’aigua podria provocar accidents a la carretera.

