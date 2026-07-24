Reduït un home en un local de la capital que duia una navalla de 10 centímetres i va amenaçar de mort la Policia

La Policia va reduir dimarts a un home en un local d’Andorra la Vella arran d’una baralla entre dos clients que s’havia produït a la matinada, prop de les 01.29 hores. Un era un home de 36 anys que duia una navalla automàtica a la mà, la qual més tard es va confirmar que tenia una fulla de 10 centímetres de longitud, i que va reaccionar de manera violenta cap als agents quan aquests van tractar de controlar-lo.
Segons el cos d’ordre, l’home els va amenaçar de mort, fet que va provocar la seva reducció i posterior emmanillament per garantir la seguretat de la resta de persones. Se l’acusa de delictes contra la seguretat col·lectiva, la funció pública, l’honor i la llibertat.
Altrament, al llarg de la setmana també s’han produït un total l’11 detencions a conductors que circulaven sota els efectes de l’alcohol. El cas més destacat, el d’un home de 57 anys que circulava amb un patinet, amb una taxa que arribava fins als 2,98 g/l. La resta de detinguts han estat persones amb edats compreses entre el 24 i 65 anys amb taxes que superaven els 0,87 g/l.