  • La droga i els diners intervinguts per la policia en el marc de l'operació 'Ferro'. | Policia d'Andorra
La investigació continua oberta

Detingut un resident de 29 anys a la capital amb 326 grams de cocaïna en el marc de l’operació policial ‘Ferro’

La confiscació, que inclou una bàscula de precisió i més de 1.500 euros en efectiu, suposa una de les intervencions més importants dels darrers anys

La Policia va detenir dijous al matí un home resident de 29 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, en una actuació que s’ha saldat amb una de les confiscacions de cocaïna més destacades dels darrers anys. L’arrest es va dur a terme en un domicili d’Andorra la Vella per ordre judicial i s’inscriu en el marc de l’operació antidroga ‘Ferro’, la qual va començar el maig del 2023 amb una primera detenció.

En el registre efectuat aquest dijous, els agents van localitzar 312 grams de cocaïna premsada, 14 grams més repartits en embolcalls preparats per a la venda, una bàscula de precisió i més de 1.500 euros en efectiu. En total, s’han comissat 326 grams de substància estupefaent, segons ha informat el cos d’ordre, una xifra que suposa un dels volums més elevats de cocaïna intervinguts recentment al país.

Amb aquesta actuació, la Policia dona per desarticulat un punt actiu de distribució de droga a Andorra la Vella. Tot i això, la investigació continua oberta i sota secret de sumari, i no es descarten noves detencions relacionades amb aquesta xarxa.

