Mor el jurista Alfredo Casas, referent del pensament legal i col·laborador habitual en l’àmbit periodístic

El jurista Alfredo Casas Navarro ha traspassat aquest dijous a Andorra, segons ha confirmat el seu propi entorn familiar. Casas, molt conegut dins del sector jurídic i administratiu del país, havia mantingut al llarg dels anys una activitat constant com a analista i divulgador, especialment a través de les seves columnes d’opinió centrades en qüestions legals, de governança i servei públic. A més, Casas va ser col·laborador habitual d’aquesta casa, en la qual publicava articles en què abordava temes d’actualitat administrativa, reguladora i institucional, sempre amb un enfocament pedagògic i amb la voluntat d’acostar el dret a la ciutadania.