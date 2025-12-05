Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El jurista Alfredo Casas Navarro. | Arxiu personal
El Periòdic d'Andorra
Obituari

Mor el jurista Alfredo Casas, referent del pensament legal i col·laborador habitual en l’àmbit periodístic

Casas va ser col·laborador habitual d'aquesta casa, en la qual publicava articles en què abordava temes d’actualitat administrativa i institucional

El jurista Alfredo Casas Navarro ha traspassat aquest dijous a Andorra, segons ha confirmat el seu propi entorn familiar. Casas, molt conegut dins del sector jurídic i administratiu del país, havia mantingut al llarg dels anys una activitat constant com a analista i divulgador, especialment a través de les seves columnes d’opinió centrades en qüestions legals, de governança i servei públic. A més, Casas va ser col·laborador habitual d’aquesta casa, en la qual publicava articles en què abordava temes d’actualitat administrativa, reguladora i institucional, sempre amb un enfocament pedagògic i amb la voluntat d’acostar el dret a la ciutadania.

L’andorranització de la justícia

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
AR+I atribueix l’allau mortal a un mantell de neu “excedentari” i marcat pel vent i les nevades irregulars
Mor el padrí de 81 anys ingressat en estat crític després d’un atropellament dimecres al vespre a Escaldes
Un home resulta ferit després d’un atropellament per un vehicle que circulava contra direcció a Escaldes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
AR+I atribueix l’allau mortal a un mantell de neu “excedentari” i marcat pel vent i les nevades irregulars
  • Societat, Successos
Mor el padrí de 81 anys ingressat en estat crític després d’un atropellament dimecres al vespre a Escaldes
  • Societat, Successos
Un home resulta ferit després d’un atropellament per un vehicle que circulava contra direcció a Escaldes
Publicitat
Entrevistes culturals
Sergi ‘Bobby’ Verdeguer
Bateria de la banda andorrana Persèfone
Joan Sans
Conseller de Cultura del Comú d’Encamp
Isidre Domenjó
Escriptor urgellenc i president de l’Associació Llibre del Pirineu
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu