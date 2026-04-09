Mor als 88 anys Jordi Pont Bros, vinculat durant dècades al teixit econòmic del país i pioner en la importació de puros

L’empresari andorrà Jordi Pont Bros ha mort a l’edat de 88 anys, després d’haver estat vinculat durant dècades al teixit econòmic del país. Definit com una persona “molt calmada, amb molt de cap i bregada en els negocis”, va ser fill d’un regidor de l’Ajuntament de Tàrrega per Esquerra Republicana durant la Guerra Civil, el qual va decidir exiliar-se a França i alistar-se en una companyia de treballadors estrangers, fins arribar l’any 1945 a Andorra, on es va instal·lar definitivament junt amb la seva família.
Així, Jordi Pont Bros va impulsar, al llarg dels anys, diversos negocis, entre ells un establiment de restauració a Escaldes, el qual durant una etapa es va consolidar com un espai de trobada. Més tard, va orientar la seva activitat cap al sector del tabac, sent un dels pioners en la importació de puros, especialment havans, i desenvolupant el seu darrer projecte empresarial amb la botiga Comercial Pont. La seva activitat empresarial també el va portar a participar en altres projectes, sent per exemple, durant una dècada, soci de Vallsegur, etapa en què va coincidir amb el també empresari Enric Dolsa: “Em va ajudar molt, mai podré estar prou agraït a com em va ajudar”.
Així doncs, la missa funeral tindrà lloc aquest mateix divendres a les 15.30 hores a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany. Per altra banda, el tanatori romandrà obert avui dijous de 17.00 a 20.00 hores, i demà divendres de 10.00 a 13.00 hores.