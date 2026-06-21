Comissats més de 5.500 paquets de tabac de contraban al Pas de la Casa amb un valor aproximat de 21.800 euros

La Policia ha comissat, les darreres dues setmanes al Pas de la Casa, un total de 5.549 paquets de tabac de contraban i 300 grams de picadura amb un valor aproximat de 21.800 euros en diverses intervencions dels efectius de l’Àrea de Fronteres i Estrangeria.
En una de les actuacions, que va tenir lloc a la frontera franco-andorrana, els agents van aturar un vehicle amb matrícula francesa i, davant les sospites que podria portar tabac de contraban, van descobrir un doble fons al maleter. Després de desmuntar els seients posteriors per accedir-hi, van localitzar-hi una gran quantitat de tabac: 1.099 paquets i 300 grams de picadura valorats en més de 4.320 euros.
En una segona intervenció durant una ronda preventiva per la localitat, els policies van estar vigilant un grup de contrabandistes que anaven comprant mercaderia sensible en diferents botigues i l’acumulaven en un local buit a tocar de territori francès al qual haurien accedit forçant-ne l’entrada. A l’interior hi havia 2.500 paquets de tabac valorats en uns 9.800 euros que es van trobar amagats en un fals sostre.
A l’interior hi havia 2.500 paquets de tabac valorats en uns 9.800 euros que es van trobar amagats en un fals sostre
L’endemà al matí, en el marc d’una actuació antifrau amb el suport d’efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana, es van comissar 1.500 paquets més, que tres homes havien anat emmagatzemant en un turisme amb matrícula francesa. En el moment en què es disposaven a marxar, se’ls va controlar i es va segrestar la mercaderia, amb un preu de cost de prop de 5.880 euros. A la tarda, es va confiscar un fardell amb 450 paquets més que un altre contrabandista havia amagat a la muntanya prop del riu Arieja. En aquest cas, el valor de la mercaderia era d’uns 1.760 euros.
A aquestes quatre intervencions, se’ls suma una altra de destacada a finals de maig. En aquest cas, els efectius de Fronteres i Estrangeria van segrestar 1.210 paquets de tabac amb un valor aproximat de 4.750 euros. Els van trobar ocults en la passarel·la que travessa el riu durant una inspecció a la zona.