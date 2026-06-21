Ferit i traslladat en helicòpter a l’hospital un home després de caure del rocòdrom de Canillo fent escalada

Un home d’uns 50 anys ha resultat ferit aquest diumenge a la tarda després de caure del rocòdrom de Canillo des d’una alçada encara desconeguda. Segons han informat els Bombers, l’avís s’ha rebut a les 14.42 hores, quan una persona ha alertat que un usuari de la instal·lació s’hauria precipitat mentre feia ús del mur d’escalada.
En arribar al lloc dels fets, els efectius han trobat la víctima conscient, però amb politraumatismes en diferents parts del cos. Davant la situació, s’ha activat de seguida el servei urgent i s’ha procedit a evacuar l’home en helicòpter fins a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Fins al punt de l’accident també s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, del Cos de Policia, agents de circulació de Canillo i una ambulància.