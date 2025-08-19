Una esllavissada derivada de les fortes precipitacions d’aquesta tarda talla la CG-6 i incomunica l’accés a Os de Civís

Les fortes precipitacions registrades aquest dimarts a la tarda al Principat han provocat afectacions viàries en diferents punts de la xarxa, tot i que el Servei Meteorològic no havia activat cap alerta. Segons ha informat Mobilitat, l’accés a Os de Civís per la CG-6 ha quedat tallat a causa d’una esllavissada, mentre que la carretera CS-335 entre Anyós i l’Aldosa presenta restriccions derivades de les pluges. Davant aquesta situació, les autoritats recomanen als conductors utilitzar l’itinerari alternatiu per la Massana per tal de garantir la circulació.
El Comú de Sant Julià ha confirmat que la CG-6 està completament tallada a l’alçada de la frontera amb Espanya arran del despreniment. Al punt afectat s’hi han desplaçat dotacions dels Bombers, equips del COEX, tècnics de Protecció Civil i serveis comunals per valorar les afectacions i garantir la seguretat. El secretari d’Estat, Joan León, també s’ha desplaçat sobre el terreny per fer una primera avaluació, ja que el despreniment s’ha produït majoritàriament en territori espanyol.
Segons ha informat la Policia, l’esllavissada al costat andorrà ha estat de poca intensitat, mentre que al vessant espanyol el despreniment ha estat més important. Per aquest motiu, agents del cos policial andorrà han acompanyat els Mossos d’Esquadra en les tasques de control i seguretat, atès que un tram de la carretera d’accés a Os de Civís transcorre per territori andorrà.