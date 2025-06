Pluges intenses i tempesta elèctrica

Les pluges d’aquest diumengte aixequen el paviment a Fontaneda i enfonsen part de la carretera de la Rabassa

Durant la tarda van caure en poca estona entre 40 i 50 litres per metre quadrat en aquesta zona de Sant Julià de Lòria

Les fortes pluges caigudes aquest diumenge a Sant Julià de Lòria han deixat afectacions significatives a la xarxa viària, especialment a les carreteres de Fontaneda i la Rabassa. En poc temps, es van registrar entre 40 i 50 litres per metre quadrat, fet que va provocar l’aixecament del paviment a l’entrada del poble de Fontaneda i l’enfonsament parcial de la calçada a la Rabassa. També es van acumular rocs i fang en diversos trams, principalment als quarts de Fontaneda i d’Auvinyà.

El cònsol lauredià, Carni Cairat, i efectius del COEX en el lloc dels fets. | Comú de Sant Julià de Lòria

Malgrat la intensitat de l’episodi, no hi va haver talls de circulació, i des del primer moment es van mobilitzar equips del COEX, bombers i tècnics comunals per actuar sobre el terreny. Aquest dilluns al matí, els treballs de retirada de materials arrossegats encara continuaven.

Segons ha detallat el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, aquests punts han estat els més afectats per la tronada i s’hi està intervenint per restablir la normalitat al més aviat possible.

Alguns dels desperfectes que va provocar la pluja d’aquest diumenge. | Comú de Sant Julià de Lòria

Davant d’aquests episodis, el comú de Sant Julià de Lòria treballa conjuntament amb el Govern per millorar les infraestructures de contenció. Actualment s’està construint un dic d’arrossegalls al riu d’Aixirivall, i es preveu executar aquest any un nou tram de separativa d’aigües a la mateixa zona. De cara al 2026, s’iniciaran les obres de canalització del torrent de Fontanals del Pui, que ja es va desbordar l’any 2007.