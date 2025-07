Poder adquisitiu de la ciutadania

L’Enquesta de Condicions de Vida apunta que els ingressos personals han augmentat gairebé un 35% des del 2021

El volum de població en pobresa severa i en pobresa relativa ha baixat del 7,4% al 4,2% i del 9,8 al 8,8%, respectivament, en un any

El poder adquisitiu de la ciutadania, així com altres indicadors de benestar, han experimentat un increment generalitzat. Així es constata mitjançant l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV) corresponent a l’any 2024, de la qual s’extreu que, envers la distribució personal de la renda, els ingressos equivalents han augmentat de mitjana gairebé un 35% des del 2021 (passant dels 27.733 el 2021 als 37.335 euros del 2024), una xifra que dobla els increments acumulats de l’IPC durant aquest període (15,7%).

D’altra banda, destaca la disminució significativa de gairebé cinc punts del volum de població amb sobrecàrrega dels costos de l’habitatge (quan s’ha de destinar més del 40% dels ingressos) de les llars en règim de lloguer, que ha passat del 17,8% el 2021 al 13% el 2024. A més, i segons l’ECV, es constata que la desigualtat econòmica ha baixat, tenint en compte que la riquesa tendeix a concentrar-se en les classes mitjanes. Així ho constata, d’una banda, l’indicador S80/20 (rati que relaciona la renda mitjana del 20% de la població amb més ingressos amb la del 20% amb menys ingressos), que ha baixat dues dècimes amb relació al 2023 i ha passat de 7,3 per situar-se a 7,1. De l’altra, l’índex de Gini (on un valor més alt indica una major desigualtat) també ha baixat i se situa en 38,4 el 2024 en lloc de 40 de l’any anterior.

Per altra part, els indicadors de pobresa assenyalen que el volum de població en pobresa severa (per sota d’11.553 euros, el 40% de la mediana d’ingressos) ha baixat del 7,4% el 2023 al 4,2%; igual que la població en pobresa relativa (14.442 euros equivalents al 50% de la mediana), que ha passat del 9,8 al 8,8%. En aquest sentit, una part d’aquests dos grups de població ha millorat la capacitat adquisitiva i ha passat al grup de persones que es troben per sota dels 17.330 euros, on se situa el llindar de risc de pobresa, que ha pujat 2,8 punts passant del 13,6 al 16,4%. En afegit, la taxa de privació material severa ha disminuït respecte el 2023 passant del 7,3% al 5% del 2024.

Amb relació als països de l’entorn, l’enquesta de condicions de vida evidencia que el llindar del 60% de la mediana d’ingressos de la població, per sota del qual es determina la taxa de risc de pobresa, és força superior als països veïns: 17.330 euros, enfront dels 11.584 d’Espanya i els 15.334 de França.