Un incendi ocorregut en una casa antiga d’Escaldes obliga els seus residents a abandonar l’habitatge durant setmanes

Els Bombers han intervingut aquest matí en un incendi declarat en una casa unifamiliar situada al barri antic d’Escaldes-Engordany, a la zona propera al carrer de l’Hotel Espel. El foc ha afectat greument la teulada de fusta de l’immoble, una construcció antiga de tipus borda, fet que ha obligat a desmuntar completament la coberta.
Segons han explicat fonts del cos d’emergències, l’origen de l’incendi ha estat una xemeneia. El foc s’hauria propagat a la teulada a causa de l’elevada temperatura del tub, possiblement per manca de manteniment, la qual ha transmès calor per radiació a l’estructura de fusta, molt ressecada pel pas del temps. Aquest fet ha provocat una combustió ràpida i violenta a la part superior de l’edifici.
Els Bombers han hagut de retirar totes les pissarres del teulat i accedir tant per la part superior com per sota de la coberta per assegurar l’extinció total de l’incendi, una tasca especialment laboriosa que s’ha allargat durant prop de tres hores. Tot i que l’edifici no presenta danys estructurals greus, la teulada ha quedat completament oberta i amb afectacions importants.
A més, la instal·lació elèctrica situada sota la coberta ha patit danys per l’alta temperatura, amb diversos cables afectats per curtcircuits. A causa d’aquestes circumstàncies, les persones que vivien a l’habitatge no hi poden residir actualment ni ho podran fer en els pròxims dies.
Els Bombers han instal·lat una lona provisional per protegir l’immoble, però han indicat que l’habitatge no és habitable fins que una empresa especialitzada refaci completament la teulada i es revisi tota la instal·lació elèctrica. Segons les primeres estimacions, els residents no podran tornar-hi a viure fins d’aquí a quinze o vint dies, una vegada finalitzades les obres necessàries.