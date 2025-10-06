La Policia investiga una nova agressió a un menor, a la zona del Prat de la Creu, presumptament comesa per sis joves

La Policia investiga una nova agressió a un menor que hauria tingut lloc diumenge al vespre a la zona del Prat de la Creu, a Andorra la Vella. Segons han confirmat fonts oficials a EL PERIÒDIC, els fets van ser denunciats pels pares de la víctima i haurien implicat un grup de sis adolescents que presumptament van atacar un altre jove.
Tot i que la unitat d’investigació ha obert una investigació per aclarir l’autoria dels fets i determinar les circumstàncies de l’agressió, de moment no es pot confirmar si els implicats formen part del mateix grup relacionat amb els episodis violents denunciats recentment al país. “S’està investigant si hi ha connexió o no”, han indicat fonts policials, subratllant que el cas encara és obert i sota anàlisi.
Pel que fa als rumors d’una suposada nova agressió al Parc Central durant el cap de setmana, la Policia ha desmentit els fets. El que sí que va tenir lloc, segons el relat oficial, va ser una intervenció preventiva per part dels agents després de rebre l’avís del vigilant de seguretat del parc, el qual va alertar sobre la presència d’un grup de joves. En veure arribar la patrulla, els adolescents van fugir corrents i no es va arribar a produir cap mena d’agressió.