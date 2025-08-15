Arrestat a Andorra la Vella per vulnerar una ordre d’allunyament i intentar accedir amb violència a un domicili

La Policia va detenir dimarts a Andorra la Vella un home de 45 anys com a presumpte autor de diversos delictes. Segons informa el cos policial, se l’acusa d’un delicte contra la funció pública per desobeir una prohibició de mantenir contacte amb terceres persones, així com de dos delictes contra la inviolabilitat de domicili: un per violació simple i un altre per violació en grau de temptativa mitjançant violència, al domicili de les persones amb qui tenia vetat el contacte.
En una actuació independent, dilluns, a Escaldes-Engordany, els agents van detenir una dona no resident de 37 anys. Se la investiga per un delicte contra la seguretat del tràfic jurídic, ja que hauria manipulat dades en un document privat amb l’objectiu d’aconseguir un permís de residència i treball al Principat. Finalment, durant els darrers dies, la Policia també ha detingut tres homes, d’entre 28 i 46 anys, per delictes contra la seguretat del trànsit. Les proves d’alcoholèmia van donar resultats d’entre 1,24 i 2,53 grams per litre de sang.