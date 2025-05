Controls d'alcoholèmia

Detingut un conductor a la capital amb una taxa d’alcoholèmia de 2,05 g/l després de provocar un accident

El cap de setmana deixa quatre detinguts per conducció sota els efectes de l’alcohol, entre ells un home de 48 anys després d’un xoc amb ferits

La Policia d’Andorra ha detingut quatre persones entre dissabte i diumenge per delictes relacionats amb la conducció sota els efectes de l’alcohol, segons ha informat el cos aquest dilluns. El cas més greu es va registrar la matinada de dissabte a Andorra la Vella, quan un home de 51 anys va ser arrestat després de provocar un accident de danys materials. El conductor va perdre el control del vehicle i va impactar contra la paret dreta de la rampa de sortida d’un aparcament. En el moment de la detenció, presentava una taxa d’alcoholèmia de 2,05 grams per litre.

També dissabte, però a la tarda, la Policia va intervenir en un accident amb ferits a l’avinguda del Pont de la Tosca d’Escaldes-Engordany. Un conductor de 48 anys va donar positiu amb una taxa d’1,40 i va ser detingut no només per conducció sota els efectes de l’alcohol, sinó també per un presumpte delicte contra la integritat física, ja que el passatger de l’altre vehicle implicat va resultar ferit.

A més, dos homes més, de 50 i 52 anys, han estat detinguts els darrers dies per motius similars. El primer va ser interceptat a la capital amb una taxa d’1,04 la matinada de dissabte, mentre que el segon va donar positiu amb una taxa d’1,58 diumenge a la tarda a la Massana.