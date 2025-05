Balanç policial

La Policia imposa durant el 2024 fins a 447 sancions per vulneracions de la llei de seguretat pública

El consum d'alcohol i drogues en espais públics concentra la major part de les infraccions, en un any que registra la xifra de multes més baixa

Durant el 2024, la Policia ha registrat un total de 447 sancions per vulneracions de la llei de seguretat pública, xifra que representa una reducció del 48,6% respecte de l’any anterior. Aquest descens es tradueix també en un menor impacte econòmic: les multes han suposat enguany uns ingressos de 50.840 euros, molt per sota dels 103.348 euros recaptats el 2023 amb 870 infraccions.

Les conductes més sancionades han estat, un any més, el consum de begudes alcohòliques en espais públics (137 sancions) i el consum o possessió de drogues al carrer (135). A més distància, amb 92 casos, s’han registrat sancions per alteracions de l’ordre públic vinculades al soroll. Pel que fa al consum d’alcohol, la gran majoria de les sancions (133) han estat dirigides a persones majors d’edat, entre les quals hi ha 58 residents i 75 no residents. Només quatre dels casos han involucrat menors, tots ells residents. En relació amb les drogues, 126 de les sancions han estat per a majors d’edat (75 residents i 51 no residents), mentre que els nou casos restants afectaven menors residents.

L’evolució dels imports recaptats per aquest tipus de sancions mostra una tendència a la baixa. L’any amb una recaptació més alta va ser el 2021, amb 234.427 euros. El 2022 es van ingressar 150.180 euros, mentre que el 2020 i el 2019 es van situar en 187.500 i 82.020 euros respectivament. Amb els 50.840 euros registrats aquest any, el 2024 es converteix en el període amb menys ingressos per sancions dels últims sis anys.