  • L’individu hauria enregistrat amb el seu telèfon mòbil imatges d’un altre home mentre aquest es trobava a les dutxes d’un gimnàs. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Delicte contra la intimitat

La Policia deté un home de 32 anys per enregistrar imatges a les dutxes d’un gimnàs d’Andorra la Vella

Quatre conductors més, dos homes i dues dones, van ser arrestats per circular sota els efectes de l'alcohol a Escaldes-Engordany i Andorra la Vella

Aquesta setmana la Policia ha detingut un home de 32 anys, acusat d’un presumpte delicte contra la llibertat sexual i un altre contra la intimitat. L’individu hauria enregistrat amb el seu telèfon mòbil imatges d’un altre home mentre aquest es trobava a les dutxes d’un gimnàs d’Andorra la Vella. Els fets van passar dimecres al vespre i, un cop rebut l’avís, els agents es van desplaçar fins a les instal·lacions esportives, on van procedir a l’arrest.

Durant els darrers dies també s’han produït quatre detencions més per conduir sota els efectes de l’alcohol. En concret, es tracta d’un jove de 20 anys, interceptat a Escaldes-Engordany amb una taxa d’1,33 quan s’incorporava a un carrer sense moderar la velocitat; un home de 34 anys que va donar un positiu de 2,02; una dona de 32 anys amb 0,91, i una conductora de 42 anys amb 1,34. Aquests tres últims casos van tenir lloc a Andorra la Vella.

