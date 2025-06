Successos

Detingut un jove de 28 anys amb més de 2.000 paquets de tabac de contraban valorats en més de 8.400 euros

Un altre no resident és detingut després d’intentar esquivar un control policial mentre transportava 20 cartons de tabac i alertava altres membres

La Policia ha detingut, la matinada d’aquest dilluns a la frontera amb França, un home no resident de 28 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac. Se l’ha arrestat després que agents de Duana el controlessin en un aparcament situat a l’entrada del Pas de la Casa, i en total s’han comissat 2.150 paquets valorats en més de 8.400 euros.

Durant el cap de setmana, també a la població encampadana, el cos d’ordre ha arrestat un altre presumpte contrabandista, no resident de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d’expulsió administrativa. El va controlar, dissabte a la tarda, un Policia fora de servei quan el va veure amb dues bosses carregades amb tabac i cridant per alertar el seu grup de presència policial a la zona. L’agent li va donar l’alto, però l’home en va fer cas omís i se’l va acabar retenint fins que van arribar els efectius que estaven fent un servei antifrau al Pas de la Casa i la patrulla destinada a la localitat. L’home anava indocumentat i, en verificar la seva identitat, li constava una ordre d’expulsió. Duia 20 cartons de tabac.

D’altra banda, la Policia va detenir, divendres a la nit, un turista de 24 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni i d’un delicte contra la integritat física i moral. Els agents van haver d’intervenir en un hotel d’Escaldes-Engordany perquè l’home, molt alterat i en un fort estat d’embriaguesa, va llançar una ampolla de vidre contra una finestra causant danys a l’establiment i, quan un treballador de l’hotel va intentar calmar-lo, el turista li va propinar un cop de puny a la cara provocant-li dues ferides que van necessitar assistència mèdica. A més de la finestra, l’home també hauria malmès la porta d’entrada de l’establiment i la de l’habitació on s’allotjava causant danys d’un valor superior als 600 euros.