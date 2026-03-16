Detencions de la setmana

La Policia deté quatre persones per accedir al país amb drogues i set més per conduir sota els efectes de l’alcohol

La matinada de dimecres es va detenir a Escaldes-Engordany un home de 34 anys per haver agredit l’exparella, després de la denúncia de la dona

La Policia ha detingut quatre persones durant la darrera setmana per intentar accedir al país amb diferents quantitats de drogues.

Es tracta de dos turistes de 46 i 53 anys arrestats dilluns: un al matí a la frontera francoandorrana amb 1,2 grams de cocaïna i l’altre a la tarda a la frontera del riu Runer amb 4,3 grams de la mateixa substància. El cap de setmana, dos turistes més de 35 i 36 anys van ser controlats també a la frontera del riu Runer amb 2,67 grams de cocaïna, 0,87 grams d’MDMA, 0,5 grams de ketamina i 4,5 grams de marihuana.

Pel que fa als delictes contra la integritat física i moral, la matinada de dimecres la Policia va detenir a Escaldes-Engordany un home de 34 anys per haver agredit l’exparella, després de la denúncia de la dona. A més, dijous al vespre a Encamp es va arrestar un home de 45 anys per agredir el seu company d’habitació i causar-li una lesió.

En relació amb la conducció sota els efectes de l’alcohol, els agents han detingut set persones. Es tracta de sis conductors d’entre 23 i 47 anys que van donar positiu en controls d’alcoholèmia amb taxes d’entre 0,92 i 1,79. També es va detenir el conductor d’un patinet elèctric, un home de 29 anys, que va donar una taxa de 2,89 després de patir un accident a la carretera dels Cortals d’Encamp.

Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

