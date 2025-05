Estafes i furts

Investigat per col·laborar en una estafa de 60.000 euros amb comandes fraudulentes de material electrònic

En un altre cas, un turista amb antecedents a França ha estat arrestat acusat d’haver furtat perfums i ulleres per valor de 2.000 euros

Un home de 26 anys va ser detingut dimarts al matí al Pas de la Casa com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni. L’arrest es va efectuar per ordre judicial en el marc d’una investigació que es remunta a l’abril del 2023, quan es va detenir un extreballador d’un establiment comercial del país acusat d’haver defraudat més de 60.000 euros a l’empresa a través de comandes fraudulentes de productes electrònics. El detingut aquesta setmana hauria col·laborat recollint el material per revendre’l per internet, tot i que ell mai va formar part de la plantilla del comerç.

D’altra banda, la matinada de dijous, la Policia va arrestar a la frontera amb França un turista de 33 anys que tenia una ordre de detenció pendent des del gener del 2024. Està acusat d’haver furtat 25 perfums i quatre ulleres de sol, valorats en més de 2.000 euros, de diferents establiments d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i el Pas de la Casa. Segons fonts policials, l’home, amb antecedents a França per fets similars, havia estat identificat pels investigadors com a autor dels furts comesos el juny del 2023. La policia sospita que tornava al país amb la intenció de reincidir.