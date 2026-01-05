Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els fets van tenir lloc després que els agents fossin requerits en un immoble d’apartaments. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Detencions policials

La policia deté dos homes al Pas de la Casa després de causar danys en un apartament i localitzar-hi cocaïna

Els arrestats, de 32 i 36 anys i no residents, es van resistir a la intervenció policial, van proferir injúries i van agredir els agents durant l’actuació

La policia va detenir el 4 de gener al Pas de la Casa dos homes no residents, de 32 i 36 anys, com a presumptes autors de delictes contra la funció pública, contra la llibertat, contra l’honor i contra la salut pública. Els fets van tenir lloc després que els agents fossin requerits en un immoble d’apartaments, arran dels danys causats al mobiliari d’un dels habitatges on els dos homes s’allotjaven. Una vegada al lloc, i en companyia del requeridor i responsable de l’immoble, els agents van accedir a l’interior de l’apartament i van constatar els desperfectes.

Durant la inspecció ocular, els agents van observar que damunt d’un moble hi havia un plat amb restes d’un polsim blanc i un cartró en forma de cilindre

Durant la inspecció ocular, els agents van observar que damunt d’un moble hi havia un plat amb restes d’un polsim blanc i un cartró en forma de cilindre. En absència dels llogaters, el requeridor va facilitar la identitat dels ocupants, els quals posteriorment van ser localitzats i controlats. En el moment de la interpel·lació, els dos homes van fer cas omís de les indicacions dels agents actuants, es van resistir a la intervenció policial, van proferir diverses injúries i van agredir els agents, causant-los lesions.

En l’escorcoll efectuat, els agents van localitzar, a l’interior de la cartera d’un dels detinguts, una bosseta amagada amb restes de polsim blanc. Tant aquesta substància com la localitzada a l’apartament van donar positiu en cocaïna després de ser sotmeses al reactiu per a la identificació de substàncies estupefaents. Els dos homes van ser detinguts i posats a disposició judicial.

Comparteix
Notícies relacionades
Un home de 42 anys és detingut després de llançar una barra de metall contra el porter d’un local d’oci nocturn al Pas
El conductor mort en el xoc d’Incles era Raül Adames, director del Secretariat d’Educació Catòlica de Barcelona
Una presumpta violació a una turista al Pas de la Casa durant la nit de Cap d’Any acaba amb dos homes detinguts

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
Un home de 42 anys és detingut després de llançar una barra de metall contra el porter d’un local d’oci nocturn al Pas
  • Successos
El conductor mort en el xoc d’Incles era Raül Adames, director del Secretariat d’Educació Catòlica de Barcelona
  • Successos
Una presumpta violació a una turista al Pas de la Casa durant la nit de Cap d’Any acaba amb dos homes detinguts
Publicitat
Entrevistes culturals
Bernat Torra ‘berni2004’
Cantant i productor
Albert Gumí
Director musical de l’ONCA
Emma Regada
Escultora
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu