La policia deté dos homes al Pas de la Casa després de causar danys en un apartament i localitzar-hi cocaïna

La policia va detenir el 4 de gener al Pas de la Casa dos homes no residents, de 32 i 36 anys, com a presumptes autors de delictes contra la funció pública, contra la llibertat, contra l’honor i contra la salut pública. Els fets van tenir lloc després que els agents fossin requerits en un immoble d’apartaments, arran dels danys causats al mobiliari d’un dels habitatges on els dos homes s’allotjaven. Una vegada al lloc, i en companyia del requeridor i responsable de l’immoble, els agents van accedir a l’interior de l’apartament i van constatar els desperfectes.
Durant la inspecció ocular, els agents van observar que damunt d’un moble hi havia un plat amb restes d’un polsim blanc i un cartró en forma de cilindre. En absència dels llogaters, el requeridor va facilitar la identitat dels ocupants, els quals posteriorment van ser localitzats i controlats. En el moment de la interpel·lació, els dos homes van fer cas omís de les indicacions dels agents actuants, es van resistir a la intervenció policial, van proferir diverses injúries i van agredir els agents, causant-los lesions.
En l’escorcoll efectuat, els agents van localitzar, a l’interior de la cartera d’un dels detinguts, una bosseta amagada amb restes de polsim blanc. Tant aquesta substància com la localitzada a l’apartament van donar positiu en cocaïna després de ser sotmeses al reactiu per a la identificació de substàncies estupefaents. Els dos homes van ser detinguts i posats a disposició judicial.