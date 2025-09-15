Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El tabac comissat per la policia en l'operació conjunta amb la Duana. | Policia d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Successos

La Policia deté al Pas de la Casa dos presumptes contrabandistes i comissa tabac valorat entorn els 15.000 euros

L’operació conjunta amb la Duana va permetre arrestar dos homes i intervenir tres vehicles, mentre altres implicats van fugir cap a França

La Policia va detenir divendres al Pas de la Casa dos homes no residents de 21 i 35 anys com a presumptes autors de delictes contra l’ordre socioeconòmic, contra la funció pública i contra l’administració de Justícia. Es tracta de dos presumptes contrabandistes a qui s’ha arrestat en una operació conjunta amb la Duana que ha permès comissar prop de 15.000 euros en tabac de contraban i tres vehicles.

Les vigilàncies es van iniciar dijous al migdia, quan agents del grup de fronteres van detectar diversos turismes amb matrícula francesa que estaven estacionats a la localitat encampadana i que podrien estar carregats de tabac. De seguida es va compartir la informació amb la Unitat de Lluita contra el Frau de la Duana que, de matinada, va veure com diversos homes sortien de la muntanya amb bosses de plàstic que podrien contenir tabac i les carregaven en els maleters dels cotxes.

Els agents de Duana van establir un control per bloquejar els vehicles. En el primer, hi viatjaven els dos homes que van acabar sent detinguts per la policia. Els ocupants dels altres dos turismes, van abandonar els cotxes i van fugir cap a territori francès. El tabac comissat que es va localitzar a l’interior dels tres vehicles ascendeix a 3.740 paquets i prop de 4 kg de tabac de picadura valorats en uns 14.900 euros.

A més del delicte contra l’ordre socioeconòmic pel contraban, se’ls acusa de delictes contra la funció pública i contra l’administració de Justícia perquè un dels arrestats estava infringint una ordre d’expulsió i a l’altre li constava una pena de tres mesos de presó ferma que va ser substituïda per una expulsió que també estava incomplint.

Comparteix
Notícies relacionades
Un home de 32 anys és detingut per enregistrar imatges d’un altre individu a les dutxes d’un gimnàs de la capital
Un taxi i un turisme xoquen a l’avinguda Tarragona i col·lapsen el trànsit a la zona durant la tarda d’aquest dimecres
Detingut un turista de 39 anys per sostreure joies d’un domicili d’Escaldes-Engordany on havia estat convidat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
Un home de 32 anys és detingut per enregistrar imatges d’un altre individu a les dutxes d’un gimnàs de la capital
  • Successos
Un taxi i un turisme xoquen a l’avinguda Tarragona i col·lapsen el trànsit a la zona durant la tarda d’aquest dimecres
  • Successos
Detingut un turista de 39 anys per sostreure joies d’un domicili d’Escaldes-Engordany on havia estat convidat
Publicitat
Entrevistes culturals
Toni Gilabert
Cantant del grup de versions Fugados de Alcatraz
Cristina Pericas
Creadora de GOJA, l’espectacle de dansa vertical
Efrem Roca
Saxofonista
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu