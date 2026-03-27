  Segons apunten fonts policials, tot i haver-hi algunes hipòtesis damunt la taula, encara és d'hora per confirmar-ne cap.
El Periòdic d'Andorra
Investigació en curs

La policia científica investiga les causes de l’incendi sense trobar “cap element que ens faci tenir alertes excepcionals”

Els experts treballen a la zona afectada on estan "provant els diferents elements indiciaris" i ara per ara, sense extreure conclusions concretes

La investigació per esbrinar les causes de l’incendi a l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal ha començat aquest matí. Segons ha avançat el cap de la policia científica, Sergi Medina, en declaracions a RTVA i ha pogut confirmar aquest mitjà, “no hi ha cap element que ens facis tenir alertes excepcionals”, tot i que ha deixat clar que “sempre que iniciem una investigació ho fem des de la prudència […] Sobretot amb cautela perquè l’incendi en certa mesura encara continua actiu”. Tanmateix, i segons apunten fonts policials, i tot i haver-hi algunes hipòtesis damunt la taula, encara és d’hora per confirmar-ne cap. Des d’avui, els policies de la científica treballen a la zona afectada on estan “provant els diferents elements indiciaris” i ara per ara, sense extreure conclusions concretes.

Notícies relacionades
48 hores després, l’incendi d’Arinsal encara no es pot donar per extingit tot i que ja “no representa cap perill”
La Policia intensifica els controls per Pasqua amb una campanya contra l’alcohol i les drogues a les carreteres
Un estudi confirma la presència del mosquit tigre al sud i centre del país i activa mesures de control coordinades

El més destacat
  • Successos
48 hores després, l’incendi d’Arinsal encara no es pot donar per extingit tot i que ja “no representa cap perill”
  • Societat, Successos
La Policia intensifica els controls per Pasqua amb una campanya contra l’alcohol i les drogues a les carreteres
  • Societat, Successos
Un estudi confirma la presència del mosquit tigre al sud i centre del país i activa mesures de control coordinades
Entrevistes culturals
Efrem Roca
Director artístic del Sax Fest
Alexander Main
Mag
José Martínez
Director de dansa del Junior Ballet de l’Òpera de París

