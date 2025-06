Ciberestafa

La Policia alerta d’una nova onada de fraus per SMS que suplanten notificacions de Correus

Les autoritats alerten sobre una campanya de frau per SMS que suplanta Correus d’Andorra per robar dades personals

La Policia ha emès una alerta urgent a través de les seves xarxes socials advertint sobre una campanya massiva de frau per SMS coneguda com a smishing. Els missatges enganyosos es fan passar per notificacions de Correus d’Andorra, indicant falsos intents fallits de lliurament de paquets.

Els estafadors sol·liciten que les víctimes accedeixin a un enllaç per confirmar les seves dades personals, amb l’objectiu de robar informació delicada. En realitat, no existeix cap paquet per lliurar, i els ciberdelinqüents només pretenen obtenir dades bancàries o d’identitat.

El cos recomana extremar les precaucions davant aquest tipus de missatges. En concret, aconsella no obrir cap enllaç sospitós, no facilitar dades personals per cap motiu, esborrar immediatament el missatge rebut i, si és possible, informar d’aquests casos a través del hashtag #Nopiquis per ajudar a conscienciar la població i prevenir noves víctimes.