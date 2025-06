Successos

[Amb vídeos]: Una forta tempesta inunda la Baixada del Molí i obliga els Bombers a realitzar una desena d’intervencions

La precipitació intensa desborda el clavegueram i obliga a intervenir els serveis d’emergència per l’acumulació d’aigua i pedra a la via pública

Les fortes pluges registrades aquest dilluns a la tarda han provocat inundacions a diversos punts d’Andorra la Vella, amb una afectació destacada a la Baixada del Molí. Segons dades del Servei Meteorològic, al sector del Roc de Sant Pere s’han recollit 36 litres per metre quadrat en poca estona. A Escaldes-Engordany, el volum acumulat ha estat de 17,5 mm, amb una intensitat de precipitació que ha arribat puntualment als 60 mm/h.

L’episodi de pluja s’ha concentrat cap a finals del migdia, amb una primera tongada entorn de les 15.45 hores i una segona cap a les 16.30 hores, la qual ha descarregat amb més intensitat i pedra. La precipitació, que ha sigut en forma de pedregada en diversos punts de la vall central, ha deixat imatges com la de la plaça del Consell General completament emblanquinada. En alguns casos, el diàmetre dels grans de pedra s’ha acostat als 2 centímetres, segons ha informat Visual Meteo.

A la Baixada del Molí, el desbordament del sistema de clavegueram ha provocat l’entrada d’aigua en baixos d’edificis, entre ells les dependències del Departament de Tributs i les instal·lacions de Ràdio i Televisió d’Andorra. També s’han produït afectacions a la via pública, amb acumulacions d’aigua i pedra que han dificultat la circulació. L’aigua ha arribat a cobrir bona part de la calçada, fins a l’altura dels llums dels vehicles, i un cotxe que intentava travessar la zona ha quedat bloquejat. Un operari que circulava amb un tractor ha ajudat a evacuar la conductora atrapada. A més, diverses motocicletes estacionades a la zona han resultat parcialment cobertes per l’aigua i algunes han caigut a terra.

La majoria d’actuacions han estat per retirar aigua, ajudar a persones amb pisos inundats o en algun altre cas rescatar alguna persona atrapada en ascensors. En total, els Bombers han rebut una trentena de trucades relacionades amb el temporal i han efectuat 10 intervencions en els 40 minuts que ha durat el fenomen. Segons fonts del cos, vuit de les actuacions han estat per esgotament d’aigua en soterranis, àtics i plantes baixes, i dues per rescatar persones atrapades en ascensors. Cinc dotacions han participat en les tasques. Altre dels efectes de la tempesta ha estat una incidència que ha afectat la recepció de ràdio FM i TDT a zones de la Massana, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Ordino.