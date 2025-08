Possible actuació de reforços a França

La Creu Roja, a l’espera d’activar voluntaris si es demanen reforços per l’incendi de Narbona

A l’espera d’un avís formal, l'entitat andorrana manté la capacitat de resposta operativa per enviar reforços

L’incendi forestal declarat ahir a la localitat de Ribauta, entre Narbona i Carcassona, continua fora de control i s’ha convertit en el més devastador de l’any a França, segons diversos mitjans locals. Davant l’evolució del foc, la Creu Roja d’Andorra i els Bombers estan pendent d’un possible avís per mobilitzar voluntaris, tot i que, de moment, no s’ha activat cap dispositiu.

“Avui no s’activa cap dispositiu per l’incendi a la zona de Narbona”, han indicat des de la Creu Roja. Han explicat que “tot dependrà de com evolucioni la situació aquesta nit”. També han informat que han rebut un avís preliminar advertint que “possiblement necessitin reforços” i que, per això, “estem a l’espera que ens donin avís”. En cas de confirmació, han assegurat que “farem la crida als voluntaris”.

L’incendi ha cremat més de 16.000 hectàrees, ha travessat més de 15 municipis i ha obligat a evacuar centenars de persones, incloent diversos càmpings. Una persona ha mort i diverses han resultat ferides, una d’elles en estat crític. Les autoritats franceses han tallat l’autopista A9, que connecta amb l’AP-7 a l’alçada de Perpinyà, i han desplegat prop de 2.000 bombers i centenars de vehicles d’emergència.

El vent ha dispersat el fum i l’olor de cremat fins a Catalunya i les Balears, però, segons les autoritats, no ha arribat a Andorra.