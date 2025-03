Ingressa a presó el turista acusat de violació en un lavabo d’un local d’oci nocturn al Pas de la Casa

La Batllia ha decretat presó preventiva per al turista de 21 anys detingut la nit de divendres a dissabte al Pas de la Casa per una presumpta agressió sexual en un establiment d’oci nocturn. L’arrest es va produir després que una patrulla policial, que efectuava tasques de prevenció a la zona, observés una jove sortint del local visiblement alterada. En parlar amb els agents, la víctima va relatar que havia estat víctima d’una agressió sexual que es podria considerar una violació.

Segons la informació recopilada durant les primeres hores d’investigació i facilitada per la Policia, l’incident hauria tingut lloc al lavabo del local, on el jove hauria impedit que la dona en sortís i l’hauria agredit sexualment. Després dels fets, el presumpte agressor va abandonar l’establiment i va intentar fugir corrents. No obstant això, un agent que participava en l’operatiu va aconseguir bloquejar-lo i immobilitzar-lo a l’exterior del local.

El detingut va ser posat a disposició judicial dissabte al matí, quan va comparèixer davant la batlle de guàrdia. Després de la seva declaració, es va ordenar el seu ingrés a presó mentre continuen les diligències d’investigació.