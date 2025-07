Actuació policial

Fins a 25 persones acaben detingudes durant la campanya d’estiu contra l’alcohol i les drogues al volant

Nou d'elles tenen entre 18 i 25 anys, i la taxa més elevada que s'ha registrat ha estat de 3,26 grams d'alcohol per litre de sang

La Policia ha efectuat un total de 1.256 controls durant la campanya d’estiu contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues que ha estat en marxa entre el 27 de juny i el 28 de juliol. Aquests, que han tingut lloc tant de dia com de nit en diversos punts de la xarxa viària, han finalitzat amb un balanç de 25 persones detingudes, gairebé totes residents al país. Es tracta de 19 homes i sis dones a qui s’han arrestat per positius d’alcoholèmia. A més, dels 25 arrestats, quatre s’han vist involucrats en accidents de danys materials.

Quant a les taxes d’alcoholèmia, sis han estat positius d’entre 0,87 i 1,20; 10 han registrat taxes d’entre 1,21 i 1,60; altres cinc s’han situat entre 1,61 i 2 i, finalment, un total de quatre han superat els 2 grams d’alcohol per litre de sang, sent un positiu de 3,26 el més elevat. Respecte a les edats, del total de persones arrestades, nou tenen entre 18 i 25 anys; 10 més, entre 26 i 40, i els altres sis, més de 40 anys. Pel que fa a les sancions administratives, se n’han imposat 32.

Conscienciar i evitar accidents

En el mateix comunicat, des del cos d’ordre es recorda que les campanyes contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues segueixen el pla d’actuació marcat pel Ministeri de Justícia i Interior per dissuadir i prevenir conductes de risc i frenar, així, els accidents. La finalitat és, per tant, “la millora de la seguretat a les carreteres i la reducció de la sinistralitat”. “Aquestes accions permeten, al mateix temps, continuar insistint en la importància de no barrejar alcohol o drogues amb la conducció perquè fer-ho pot comportar conseqüències molt greus, tant per a les persones que consumeixen com per a la resta d’usuaris de la xarxa viària”, afegeixen.