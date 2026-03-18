Extradits dos fugitius per una xarxa de tràfic de drogues i blanqueig de diners reclamada per la justícia francesa

La Policia ha fet efectiva aquest dimecres al matí l’extradició de dos fugitius buscats per la justícia francesa com a presumptes autors de delictes relacionats amb el tràfic de drogues i el blanqueig de diners.
La parella, un home de 32 anys i una dona de 28, va ser detinguda a Andorra a finals del mes de gener mentre es trobava al país fent turisme. Sobre tots dos pesava una ordre de recerca i detenció internacional difosa a través d’INTERPOL, davant la sospita que podien trobar-se a Espanya, Andorra o el Marroc.
Sobre tots dos pesava una ordre de recerca i detenció internacional difosa a través d’INTERPOL, davant la sospita que podien trobar-se a Espanya, Andorra o el Marroc
Un cop rebuda l’alerta, els agents van localitzar els fugitius al Tarter i en van efectuar la detenció, després de posar els fets en coneixement del ministeri de Justícia i Interior, que va traslladar el cas a la Fiscalia perquè n’ordenés l’arrest.
Posteriorment, la Justícia va decretar l’ingrés de la parella al Centre Penitenciari en presó preventiva. Un cop el Tribunal de Corts n’ha autoritzat l’extradició, la Policia ha lliurat els detinguts a la Gendarmerie nationale a la frontera franco-andorrana perquè siguin traslladats davant les autoritats franceses.
Segons la investigació, l’home, considerat perillós, estaria al capdavant d’una xarxa de tràfic de drogues a gran escala que hauria operat entre el gener del 2023 i el novembre del 2025, amb la distribució de cànnabis i cocaïna al sud-oest de França. També se’l considera l’encarregat d’organitzar el transport de cocaïna des de la regió de París fins al sud del país. Pel que fa a la dona, se la vincula igualment amb el tràfic d’estupefaents i el blanqueig de diners derivat d’aquesta activitat.