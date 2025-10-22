Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un agent de l'Interpol Andorra. | Policia d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Marc d’una comissió rogatòria internacional

Extradit un empresari de 47 anys reclamat per la justícia espanyola per delictes fiscals i blanqueig de diners

L'home hauria utilitzat una societat domiciliada al Principat per simular la venda de dispositius electrònics i evitar així el pagament d’impostos

La policia ha fet efectiva aquest dimecres al matí l’extradició d’un empresari de 47 anys, detingut el passat mes de juliol a Canillo, en una actuació coordinada amb la Guàrdia Civil i emmarcada en una comissió rogatòria internacional. L’ordre de detenció internacional havia estat difosa per Interpol i emesa pel jutjat d’instrucció número 2 de Jaén.

L’empresari està investigat a Espanya com a presumpte autor de delictes contra la Hisenda Pública, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Segons la tipificació del Codi Penal andorrà, aquests fets equivaldrien a delictes majors de frau fiscal, associació il·lícita i blanqueig de diners.

Les investigacions apunten que, a través d’una societat domiciliada al Principat, l’home hauria simulat operacions de venda de dispositius electrònics i informàtics amb origen a Andorra per eludir el pagament d’impostos. En realitat, les activitats s’haurien desenvolupat des d’Espanya i amb la col·laboració d’altres integrants de la trama.

La detenció es va efectuar sota instruccions de la Fiscalia, i posteriorment l’empresari va ser posat a disposició judicial. El Tribunal de Corts en va decretar l’ingrés en presó preventiva mentre s’instruïa el procediment d’extradició. Una vegada completats els tràmits judicials i amb l’autorització corresponent del Tribunal de Corts, la policia ha procedit al lliurament de l’acusat a la Policia Nacional espanyola per al seu trasllat.

Comparteix
Notícies relacionades
La capital interposa 63 sancions durant el mes i mig de campanya, 40 de les quals per no portar el cinturó
Detingut a Canillo amb una taxa de 2,41 g/l després de provocar un accident amb danys materials a la CG-2
Una dona de 50 anys és detinguda per intentar robar una jaqueta de més de 1.500 euros en una botiga de la capital

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Societat, Successos
La capital interposa 63 sancions durant el mes i mig de campanya, 40 de les quals per no portar el cinturó
  • Successos
Detingut a Canillo amb una taxa de 2,41 g/l després de provocar un accident amb danys materials a la CG-2
  • Successos
Una dona de 50 anys és detinguda per intentar robar una jaqueta de més de 1.500 euros en una botiga de la capital
Publicitat
Entrevistes culturals
Jordi Núñez
Arquitecte i gerent de Promusa
Aina Sánchez
Actriu
Toni Gilabert
Cantant del grup de versions Fugados de Alcatraz
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu