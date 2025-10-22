Extradit un empresari de 47 anys reclamat per la justícia espanyola per delictes fiscals i blanqueig de diners

La policia ha fet efectiva aquest dimecres al matí l’extradició d’un empresari de 47 anys, detingut el passat mes de juliol a Canillo, en una actuació coordinada amb la Guàrdia Civil i emmarcada en una comissió rogatòria internacional. L’ordre de detenció internacional havia estat difosa per Interpol i emesa pel jutjat d’instrucció número 2 de Jaén.
L’empresari està investigat a Espanya com a presumpte autor de delictes contra la Hisenda Pública, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Segons la tipificació del Codi Penal andorrà, aquests fets equivaldrien a delictes majors de frau fiscal, associació il·lícita i blanqueig de diners.
Les investigacions apunten que, a través d’una societat domiciliada al Principat, l’home hauria simulat operacions de venda de dispositius electrònics i informàtics amb origen a Andorra per eludir el pagament d’impostos. En realitat, les activitats s’haurien desenvolupat des d’Espanya i amb la col·laboració d’altres integrants de la trama.
La detenció es va efectuar sota instruccions de la Fiscalia, i posteriorment l’empresari va ser posat a disposició judicial. El Tribunal de Corts en va decretar l’ingrés en presó preventiva mentre s’instruïa el procediment d’extradició. Una vegada completats els tràmits judicials i amb l’autorització corresponent del Tribunal de Corts, la policia ha procedit al lliurament de l’acusat a la Policia Nacional espanyola per al seu trasllat.