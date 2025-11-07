Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El detingut a Andorra després que hagi tingut lloc l'extradició. | Policia d'Andorra
El Periòdic d'Andorra

Extradit a Andorra un home de 43 anys detingut a Armènia per diversos furts de joies comesos entre el 2019 i el 2020

El sospitós, no resident al Principat, tenia una ordre internacional de detenció i està vinculat a una organització criminal activa a Europa

Aquest divendres s’ha fet efectiva l’extradició a Andorra d’un home de 43 anys i no resident, detingut a Armènia el passat mes de juliol com a presumpte autor de diversos delictes contra el patrimoni. L’home tenia una ordre de detenció internacional emesa per la Batllia andorrana i difosa a través d’INTERPOL.

Segons la investigació policial, l’individu estava reclamat per un furt comès l’any 2019 en una joieria del país, on hauria sostret un anell valorat en més de 8.000 euros. L’any següent, el 2020, hauria tornat a actuar amb un col·laborador i hauria intentat furtar joies de diferents establiments, entre elles un rellotge de 21.000 euros, unes perles de 1.400 euros i uns bessons de 500 euros. En tots els casos, utilitzava el mètode de la distracció, sense recórrer a la violència ni a la intimidació.

Es tracta d’un delinqüent professional vinculat a una organització criminal activa a diversos països europeus, amb antecedents per robatoris amb violència

La Policia d’Andorra va aconseguir identificar-lo i vincular-lo tant al furt com a les temptatives posteriors, fet que va motivar l’activació de l’ordre internacional el 2021. Segons les autoritats, es tracta d’un delinqüent professional vinculat a una organització criminal activa a diversos països europeus, amb antecedents per robatoris amb violència.

Des de la seva detenció, l’home ha romàs empresonat a Armènia fins que, aquesta setmana, agents de l’Oficina Central Nacional d’INTERPOL Andorra i de la Unitat d’Intervenció Tècnica, amb el suport de les autoritats policials, judicials i diplomàtiques competents, han executat el trasllat al Principat per posar-lo a disposició de la Justícia andorrana.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Una conductora bolca a Encamp amb una taxa d’alcoholèmia d’1,49 després de perdre el control del seu vehicle
Arrestada per robar al domicili on havia treballat com a empleada domèstica fent servir una còpia de la clau
Una noia de 12 anys cau des d’una barana d’uns cinc metres d’alçada davant del Col·legi Maria Moliner

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
Una conductora bolca a Encamp amb una taxa d’alcoholèmia d’1,49 després de perdre el control del seu vehicle
  • Successos
Arrestada per robar al domicili on havia treballat com a empleada domèstica fent servir una còpia de la clau
  • Successos
Una noia de 12 anys cau des d’una barana d’uns cinc metres d’alçada davant del Col·legi Maria Moliner
Publicitat
Entrevistes culturals
Joan Sans
Conseller de Cultura del Comú d’Encamp
Isidre Domenjó
Escriptor urgellenc i president de l’Associació Llibre del Pirineu
Jordi Núñez
Arquitecte i gerent de Promusa
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu