Extradit a Andorra un home de 43 anys detingut a Armènia per diversos furts de joies comesos entre el 2019 i el 2020

Aquest divendres s’ha fet efectiva l’extradició a Andorra d’un home de 43 anys i no resident, detingut a Armènia el passat mes de juliol com a presumpte autor de diversos delictes contra el patrimoni. L’home tenia una ordre de detenció internacional emesa per la Batllia andorrana i difosa a través d’INTERPOL.
Segons la investigació policial, l’individu estava reclamat per un furt comès l’any 2019 en una joieria del país, on hauria sostret un anell valorat en més de 8.000 euros. L’any següent, el 2020, hauria tornat a actuar amb un col·laborador i hauria intentat furtar joies de diferents establiments, entre elles un rellotge de 21.000 euros, unes perles de 1.400 euros i uns bessons de 500 euros. En tots els casos, utilitzava el mètode de la distracció, sense recórrer a la violència ni a la intimidació.
Es tracta d’un delinqüent professional vinculat a una organització criminal activa a diversos països europeus, amb antecedents per robatoris amb violència
La Policia d’Andorra va aconseguir identificar-lo i vincular-lo tant al furt com a les temptatives posteriors, fet que va motivar l’activació de l’ordre internacional el 2021. Segons les autoritats, es tracta d’un delinqüent professional vinculat a una organització criminal activa a diversos països europeus, amb antecedents per robatoris amb violència.
Des de la seva detenció, l’home ha romàs empresonat a Armènia fins que, aquesta setmana, agents de l’Oficina Central Nacional d’INTERPOL Andorra i de la Unitat d’Intervenció Tècnica, amb el suport de les autoritats policials, judicials i diplomàtiques competents, han executat el trasllat al Principat per posar-lo a disposició de la Justícia andorrana.